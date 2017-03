Sharon Stone : Elle fête ses 59 ans entourée de ses trois fils adoptifs

Quinn, Laird et Roan ont été adoptés en 2000, 2005 et 2006. Leur maman a récemment évoqué leurs rapports dans une interview accordée à Madame Figaro. Sharon Stone a notamment confié au magazine : "Je suis ce qu'on appelle une mère célibataire, et c'est une grande responsabilité qui est aussi le bonheur de ma vie. (...) Aujourd'hui mes enfants ont grandi... Leur adoption n'est pas un tabou. Nous en parlons souvent."

Sharon Stone a été photographiée pour la dernière fois le 26 février à la soirée organisée par l'Elton John AIDS Foundation en marge des Oscars. Elle était alors accompagnée de son ami Douglas Truesdale.