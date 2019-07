Shawn Mendes et Camilla Cabello en couple ? Les photos qui ne trompent pas...

Mais que se passe-t-il entre Camilla Cabello et Shawn Mendes ? Des photos publiées par ET Canada montrent les deux artistes de 20 et 22 ans main dans la main, dans les rues de West Hollywood, le 4 juillet 2019. Des sources proches du chanteur canadien apprennent à nos confrères qu'ils auraient passé la nuit dehors, en ville. Ce sont des photographes qui ont aperçu Shawn Mendes et Camilla Cabello en train de marcher vers la porte d'entrée de la villa de l'artiste.

Ces photos viennent confirmer qu'ils ont en effet passé la fête nationale américaine ensemble. En effet, un ami de Shawn Mendes a publié une vidéo dans sa story Instagram, dans laquelle on voit le chanteur et Camilla Cabello assis côte à côte, au bord d'une piscine.

Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs d'une idylle entre les deux stars se propagent. Depuis que l'ancienne membre des Fifth Harmony a annoncé être séparée de Matthew Hussey, les fans ont toutes les raisons de croire qu'elle a retrouvé l'amour dans les bras du beau mannequin Calvin Klein. De plus, Camilla Cabello et Shawn Mendes sont récemment apparus très (très) proches dans leur clip Señorita. Outre leurs scènes de danses collés-serrés, ce sont les paroles de leur tube qui ont intrigué leurs fans. "Tu dis que nous sommes amis, mais les amis ne savent pas quel goût tu as. (...) Tes lèvres me déshabillent, je suis accroché à ta langue. Ton baiser est mortel", chantent-ils.