Camila Cabello : Blessée par son ancien groupe Fifth Harmony après un show

Six mois après, Camila Cabello revient sur la performance de son ancien groupe Fifth Harmony, à l'occasion de la cérémonie des MTV Video Music Awards. Sur scène, les quatre chanteuses apparaissaient d'abord en ombre et avaient fait comme si elles en éliminaient une cinquième, cela n'a pas laissé de marbre la belle Camila...

Dans les pages du New York Times, la jeune femme déclare : "Cela m'a carrément fait du mal. Je ne m'y attendais pas, je n'étais pas préparée à ça surtout qu'à cette période, j'allais de l'avant. Je me suis dit : 'Mais quoi ? Pourquoi ?'. Il faut que j'apprenne à faire de la place pour les belles choses qui se passent dans ma vie. Je ne veux pas m'accrocher au passé, surtout pas à des choses comme ça, qui sont, dans mon esprit, vraiment merdiques."