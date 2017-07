Shiloh Jolie-Pitt, 11 ans : La fille d'Angelina et Brad face à la rumeur

Les enfants de stars mènent une existence dorée. La contrepartie, c'est que leur quotidien est scruté par le monde entier. Fille de l'ancien couple glamour et puissant d'Hollywood formé par Angelina Jolie et Brad Pitt, la jeune Shiloh (11 ans) est la victime de commentaires incessants sur les réseaux sociaux depuis qu'elle a été en âge de choisir ses propres vêtements, car son goût se porte clairement sur des looks considérés comme masculins. Mais les choses ont pris une tournure différente depuis qu'un article du site espagnol El Mundo a relayé l'idée qu'elle allait suivre un traitement hormonal pour changer de sexe...

L'Express s'est penché sur ce que l'on peut considérer comme la rumeur du week-end. Un article d'El Mundo a braqué les projecteurs sur le sujet en s'appuyant sur une information de l'AFP. Sauf que ladite "information" a été démentie par la branche espagnole de l'agence de presse et l'article a depuis été supprimé. Mais cela n'a pas empêché la rumeur de se répandre comme une traînée de poudre à travers le monde, y compris en France. Certains y voient un lien logique avec le look de Shiloh Jolie-Pitt qui préfère les cheveux courts et les pantalons aux petites robes, contrairement à sa soeur Zahara à qui on la compare sans arrêt.

Alors que Shiloh, avec ses frères et soeurs (Maddox, Pax, Zahara, Knox et Vivienne), a déjà dû surmonter le scandale du divorce de ses parents, la voilà de nouveau sous le feu des projecteurs pour une question aussi intime que son identité sexuelle. Gageons que ses parents feront tout pour la protéger des attaques virulentes afin qu'elle puisse le plus sereinement possible affronter la période délicate de l'adolescence.