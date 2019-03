Shy'm dans Profilage : Premières coulisses du tournage...

Mardi 19 mars 2019, le comédien Philippe Bas a dévoilé une photo du tournage de la 10e saison de la série Profilage pour TF1. Sur celle-ci, on voit celui qui incarne le commandant Thomas Rochet au côté de la chanteuse Shy'm, la nouvelle héroïne du programme après le départ de Juliette Roudet.

"It's on... #Profilage10", a écrit Philippe Bas en légende du cliché le montrant assis à côté de Shy'm – vêtue d'une veste rouge, sa longue chevelure brune retenue par une queue de cheval basse – face au comédien Jean-Michel Martial qui incarne le commissaire Grégoire Lamarck.

En janvier dernier, Philippe Bas commentait l'arrivée de Shy'm lors d'un entretien avec Sud Radio : "Je suis ravi. Je l'avais déjà rencontrée, on a fait partie du jury Miss France. (...) C'est une personne avec laquelle j'ai fait des essais, ça ne s'est pas fait comme ça, d'un coup. Et c'est une personne qui a l'air formidable et, surtout, qui joue très bien."

Pour rappel, Juliette Roudet, qui incarnait l'héroïne Adèle Delettre, a quitté la série de TF1 à l'issue de la saison 9. De son côté, Shy'm travaille actuellement sur son 7e album intitulé Agapé et déjà porté par le single très réussi Puerto Rico. Ce nouvel album paraîtra le 26 avril prochain.