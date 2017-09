Shy'm et Nolwenn Leroy assurent le show avec Liam Payne à Paris pour les JO 2024

Deux jours après l'attribution des Jeux olympiques 2024 à Paris, la capitale française était plus que jamais en effervescence pour célébrer cet événement historique. Vendredi 15 septembre, un grand concert gratuit était ainsi organisé sur le parvis de l'Hôtel de Ville, réunissant de nombreux artistes tel que Liam Payne, venu enflammer la scène en interprétant ses nouveaux morceaux, mais aussi Richard Orlinski – créateur de l'anneau JO 2024 –, Florent Pagny, Kids United et Amir et les Gipsy Kings et Chico entre autres.

Dans les coulisses du show animé par Benjamin Castaldi, Hervé Mathou et Marie Portolano et retransmis en direct sur C8 et RMC, plusieurs têtes célèbres étaient également présentes. Shy'm, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Sheila, Imany et Slimane ont fait le show devant les caméras, très heureux de prendre part à la fête. L'ex-athlète Marie-José Perec a été aperçue tout sourire ainsi que Teddy Riner, Tony Estanguet et tant d'autres. Christophe Willem a chaleureusement salué Anne Hidalgo.

Arrivée du palais de l'Elysée, où elle avait d'abord assisté à une grande réception organisée par Brigitte et Emmanuel Macron à l'occasion de cette attribution, la maire de Paris était accompagnée de plusieurs membres du CIO (Comité international olympique), dont Tony Estanguet. Plus tôt dans la journée, le binôme avait tenu un conseil municipal extraordinaire en présence de toutes les parties prenantes à la candidature, dont Valérie Pécresse (présidente de la région Ile-de-France), Michel Delpuech (préfet de la région Ile-de-France), Patrick Ollier (président de la métropole du Grand Paris), ainsi que des différents groupes politiques. Presque tous à l'unanimité ont salué cette victoire et remercié l'ensemble de tous ceux qui ont porté la candidature de Paris.