Brigitte Macron fière au côté du président, Hollande et Sarkozy pour les JO

Vendredi 15 septembre, Emmanuel Macron organisait à l'Elysée une grande réception en l'honneur de l'attribution des Jeux olympiques de 2024 à Paris, un événement lors duquel 400 invités étaient conviés. A cette occasion, le président de la République avait également réuni ses deux prédécesseurs, François Hollande (dont c'était la première visite depuis son départ en mai dernier) et Nicolas Sarkozy, qui ont été accueillis sur le perron du palais par le chef d'Etat sous le regard bienveillant de son épouse, Brigitte Macron.

Dans une ambiance chaleureuse et bon enfant, sportifs et politiques se sont salués avant de s'installer dans la salle d'honneur de l'Elysée, où Emmanuel Macron a prononcé un discours fédérateur. Au micro, celui-ci a rendu hommage à l'ensemble des personnes qui ont joué un rôle clé dans cette quête de l'événement sportif mondial, comme François Hollande, "le premier à porter cette ambition", ou bien Nicolas Sarkozy qui a "aidé à convaincre" au sein du CIO (Comité international olympique), rapporte l'AFP.

Une journée de fête suivie d'un grand concert gratuit

Emmanuel Macron a également salué le rôle de premier plan joué par la maire de Paris Anne Hidalgo – arrivée le matin même de Lima sur le tarmac de Roissy avec toute l'équipe, un grand drapeau français à la main –, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et leurs prédécesseurs, ainsi que "la place déterminante occupée par les sportifs qui ont apporté leur expérience et leur crédibilité", citant en particulier le co-président du comité de candidature, Tony Estanguet.

Parmi les 400 invités figuraient de nombreux médaillés des Jeux olympiques et paralympiques, comme le judoka Teddy Riner, la boxeuse Estelle Mossely, le nageur Charles Rozoy, la championne de judo Sandrine Martinet, l'ex-nageur Alain Bernard et l'ancienne athlète Marie-José Perec. La ministre des Sports Laura Flessel-Colovic – qui s'adressant au président Macron a déclaré : "Vous m'aviez confié une mission, seule ça n'aurait pas été possible... mais j'ai le plaisir de vous annoncer 'mission accomplie'" –, Bruno Julliard, Najat Vallaud-Belkacem, Patrick Ollier (président de la Métropole du Grand Paris), Bernard Lapasset (président d'honneur du comité d'organisation) et Guy Drut (membre du CIO) étaient aussi tous présents.

A noter que cette grande journée de célébration s'est achevée avec un grand concert gratuit organisé sur le pavé de l'Hôtel de Ville, où de nombreux artistes (Florent Pagny, Kids United, Amir, Christophe Willem...) sont montés sur scène.