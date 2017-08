Shy'm souffre d'émétophobie : "J'ai l'impression que je vais mourir..."

Dès la rentrée, Shy'm prendra les commandes de Nouvelle Star sur M6. À cette occasion, la chanteuse et danseuse devenue animatrice a accordé un entretien à nos confrères de Biba. Dans les colonnes du magazine, l'interprète du titre Et alors ! fait quelques confidences, et révèle notamment sa plus grande peur.

La jolie brune de 31 ans a alors avoué être émétophobe, soit terrorisée à l'idée de vomir, tout comme la chanteuse Yelle. "Ça m'angoisse, j'ai l'impression que je vais mourir si ça m'arrive. J'ai développé des techniques de pensée pour m'aider, a confié Shy'm. Gamine, je pensais très fort à de l'eau qui coulait comme une cascade d'eau pure, et parfois ça passait."

Mais ce n'est pas la seule phobie de la chanteuse. En effet, la compagne du tennisman Benoît Paire est également claustrophobe et ne supporte pas la foule, l'ascenseur, le métro ou encore les trop fortes chaleurs. "Même garder le visage sous le pommeau de douche trop longtemps, j'ai mal !", a-t-elle déclaré.

Et Shy'm n'est pas la seule a avoir livré ses plus grandes angoisses. En effet, Jenifer avait révélé être effrayée par les oiseaux, et donc être ornithophobe. De son côté, la chanteuse Louane a une phobie un peu moins commune puisqu'elle souffre de bananophobie, à savoir la peur des bananes !

L'interview de Shy'm est à retrouver en intégralité dans le magazine Biba, en kiosques le 1er août 2017.