Shy'm câline avec Benoît Paire, sa photo de couple inédite

D'ordinaire, ils sont plutôt du genre à se cacher, mais pas en ce 14 février. Amoureuse très discrète, Shy'm s'est exposée comme elle le fait rarement avec celui qui partage sa vie depuis plus d'un an et demi : le tennisman français Benoît Paire.

Particulièrement occupée ces derniers temps avec la promotion de son nouveau single Mayday feat. Ink Kid, avec lequel elle signe son grand retour, la chanteuse de 31 ans a publié une photo qui ne pouvait pas passer inaperçue sur sa page Instagram. Un cliché la montrant en train de partager une tendre étreinte avec Benoît Paire. La tête délicatement posée sur l'épaule de son compagnon, Sh'ym affiche un sourire qui en dit long sur l'amour qu'elle porte au sportif. Parce que l'ancienne gagnante de Danse avec les stars, brune sur le cliché, a les cheveux blond platine depuis plusieurs mois, on en déduit facilement que la photo postée ne date pas d'aujourd'hui mais remonte à l'année dernière.

Touchée par cette publication, ses fans n'ont que de jolis mots à son égard. Beaucoup lui souhaitent une bonne Saint-Valentin avec Benoît Paire. "Trop beaux", "Hyper chou. Bonne saint Valentin", "Vous êtes magnifiques ensemble. Bonne Saint-Valentin", "Bonne saint Valentin les amoureux", peut-on notamment lire dans les commentaires.