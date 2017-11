Sia se montre nue : Sa défense radicale contre un escroc !

Depuis le succès international de son tube Chandelier, Sia fait très attention à ne pas s'exposer. Aussi la chanteuse, compositrice et auteure australienne apparaît-elle sur tapis rouge masquée ou portant d'imposantes perruques qui dissimulent son pourtant très joli minois. Mais quand l'artiste apprend qu'un énergumène tente de vendre à ses fans des photos d'elle nue, la pudeur de l'artiste s'envole.

Sur Instagram, Sia vient de poster une photo volée la montrant nue sur le balcon d'un hôtel et de dos. La photo n'est pas des plus flatteuses mais rien de bien méchant, une paire de fesses reste une paire de fesses. Pas de quoi en faire tout un plat pour l'artiste, qui écrit en légende : "Quelqu'un essaye apparemment de vendre des photos de moi nue à mes fans. Economisez votre argent, la voilà gratuitement. C'est tous les jours Noël !" Elle termine même par un clin d'oeil à son nouvel album, Everyday is Christmas, attendu le 17 novembre.