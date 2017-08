Simon Porte Jacquemus : La mort de sa mère, "un électrochoc"

Les interviews des créateurs de mode sont rares. Certains, à l'instar d'Hedi Slimane, Martin Margiela ou Rei Kawakubo (Comme des Garçons) refusent catégoriquement de se prêter à l'exercice. Tout le contraire de Simon Porte Jacquemus qui s'ouvre une nouvelle fois à la presse. Pour ELLE, le Français parle de sa famille et évoque la mort de sa mère, "un électrochoc"...

La rentrée approchant à grands pas, l'industrie de la mode est dans les starting blocks ! ELLE fait la sienne en kiosques avec la publication d'un nouveau numéro "Spécial Mode". Dans celui-ci, on retrouve un entretien avec Simon Porte Jacquemus qui raconte une journée typique de vacances dans le sud de la France. Le styliste de 27 ans y mentionne les membres de sa famille et s'attarde sur sa mère, décédée en 2008. "À 8 ans, j'ai coupé une jupe pour ma mère dans un rideau (...). Au lieu de me gronder, elle l'a portée pour venir me chercher à l'école. J'étais si fier ! Sa mort accidentelle m'a fait l'effet d'un électrochoc. J'avais 18 ans. La femme Jacquemus que j'imagine et que j'habille, c'est elle", déclare-t-il.

Ce n'est pas la première fois qu'il parle de sa mère. En mai dernier, à Libération, Simon Porte Jacquemus a expliqué : "Je me suis mis à aimer le Sud quand je suis arrivé à Paris. Encore plus à la mort de ma mère. J'avais 18 ans. On était fusionnels. Étrangement, tout s'est aligné à ce moment-là. J'ai compris mon identité."

Le créateur de la marque Jacquemus lui rendra un nouvel hommage le mardi 26 septembre, jour du coup d'envoi de la Fashion Week de Paris, avec son nouveau défilé. Simon y dévoilera sa collection printemps-été 2018.

