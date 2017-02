Sofia Richie : Déchaînée avec le petit frère de Gigi et Bella Hadid

"Regardez sur qui je suis tombée", a récemment écrit Sofia Richie sur Instagram. La jolie blonde de 18 ans y a partagé une photo d'elle devant une affiche de sa nouvelle campagne publicitaire pour Hilfiger Denim. La ligne de jeans de Tommy Hilfiger en a récemment publié les images, une publication accompagnée de la mise en ligne d'un minifilm de Sofia et ses deux compères à Los Angeles.

Madame Richie partage l'affiche de cette campagne avec les mannequins Anwar Hadid et Lucky Blue Smith. Anwar marche sur les traces de sa grande soeur Gigi, autre ambassadrice de Tommy Hilfiger et co-fondatrice de la ligne de vêtements TOMMYxGIGI. Gigi en a dévoilé la nouvelle collection au cours d'un défilé en plein air à Venice Beach le 8 février, veille du coup d'envoi de la Fashion Week de New York.

Sofia Richie est actuellement à Londres pour une autre Fashion Week. La petite soeur de Nicole Richie et petite amie supposée du pilote de F1 Lewis Hamilton a assisté dimanche au défilé Topshop Unique.