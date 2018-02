Sofia Richie en couple avec Scott Disick : Son père Lionel grince des dents...

On le savait, Lionel Richie n'est pas le premier fan de la relation de sa fille Sofia (19 ans) avec Scott Disick (34 ans). Interviewée samedi 17 février 2018 par le Daily Telegraph, la star américaine s'est confiée sur la vie amoureuse de sa plus jeune fille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne la prend vraiment pas au sérieux. "Elle a 19 ans. Quand on a 19 ans, on croit tout savoir. Est-ce que c'est pour la vie ? Je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est juste une phase et je vais me tenir dans un coin, observer et ne pas faire trop de bruit", a-t-il déclaré.

Pour autant, l'interprète du tube Hello s'est montré cordial en évoquant Scott Disick. "De ce que j'ai vu, c'est un gars très sympa. Lorsque vous fréquentez le monde de la télé-réalité, qui sait ce que vous faites vraiment ? C'est une machine bien huilée, les Kardashian. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai dit à Sofia que je n'avais pas d'avis. Je continuerai d'être enthousiaste tout en passant à autre chose", a-t-il conclu.

Sofia Richie et Scott Disick ont commencé à se fréquenter en août 2017 et avaient officialisé leur relation un mois plus tard. Dans un récent épisode de L'Incroyable Famille Kardashian, l'entrepreneur avait confirmé le sérieux de leur relation à la momager du clan Kris Jenner.

Si Lionel Richie espère que ce soit qu'une "phase", il pourrait donc être déçu. Mais comme l'a également révélé une source proche du chanteur de 68 ans au site E! News, Sofia Richie a tous les droits. "Elle obtient tout ce qu'elle veut, une vraie fille à papa. Donc même si son père ne valide pas vraiment Scott, il s'adapte pour la rendre heureuse", a-t-on conclu.