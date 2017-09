Sofia Vergara, toujours plus riche, devance Kaley Cuoco et Ellen Pompeo

À elles dix, ces stars du petit écran pèsent pas moins de 156 millions de dollars ! Comme chaque année, le site de Forbes dévoile sa liste des actrices de télé les mieux payées et, une fois encore, Sofia Vergara fait un carton.

Depuis le 1er juin 2016, la star de Modern Family, Sofia Vergara, a touché la coquette somme de 41,5 millions de dollars, avant taxes et impôts. Toutefois, seulement un quart de cette fortune provient de son salaire pour la série à succès, le reste venant de ses multiples contrats publicitaires. C'est beaucoup plus que lors des précédents classements où elle figurait déjà sur le haut du podium. Il y a deux ans, elle affichait "seulement" 28,5 millions de dollars.

En deuxième place, on retrouve l'actrice de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco. La star a touché 26 millions de dollars. Ses revenus ont augmenté grâce à un accord très juteux avec la production prévoyant un gain de 1 million de dollars par épisode ! Juste derrière, on retrouve à égalité l'actrice de The Mindy Project, Mindy Kaling, et celle de Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, avec 13 millions de dollars.

Le reste du classement se composé de Mariska Hargitay (New York Unité Spéciale, 12,5 millions), Julie Bowen (Modern Family, 12 millions), Kerry Washington (Scandal, 11 millions), Priyanka Chopra (Quantico, 10 millions), Robin Wright (House of Cards, 9 millions) et Pauley Perrette (NCIS, 8,5 millions).

Thomas Montet