Soko enceinte : Surprise, la chanteuse dévoile un joli baby bump !

Il s'agira donc du premier enfant pour l'artiste notamment vue au cinéma dans La Danseuse au côté de Lily-Rose Depp il y a deux ans. Ouvertement bisexuelle, Stéphanie Sokolinski (de son vrai nom) avait fréquenté Kristen Stewart durant quelques mois en 2016. En décembre de la même année, alors officiellement célibataire, elle avait déjà confié ses envies de maternité dans un entretien accordé au magazine Citizen K. "J'embrasse une personne et je me mets immédiatement à rêver en imaginant notre vie future, sublimée par un mariage et la naissance de nos enfants. Ce rêve ne s'est, évidemment, jamais réalisé", confiait-elle à l'époque. Les choses ont bien changé...