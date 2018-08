Solweig Lizlow, sa descente aux enfers : L'appel à l'aide de l'ex-Miss météo !

Les Français l'ont découverte en 2011 sur Canal+ en tant que Miss Météo du Grand Journal, Solweig Rediger-Lizlow a depuis disparu de nos petits écrans. Six ans plus tard, rien ne va plus pour le mannequin qui avait succédé à Charlotte Le Bon... La jeune femme vient même de publier un appel à l'aide saisissant.

Aujourd'hui âgée de 27 ans, Solweig – qui avait dénoncé les coulisses du Grand Journal en 2013, "entre censure et humiliation" – est littéralement ruinée... et coincée en Italie. Empêtrée dans ses soucis financiers, l'ex-Miss météo a besoin d'un coup de main de ses admirateurs et de ceux qui croient en elle. C'est en marge d'une cagnotte Go fund me nommée Dream Machine que Solweig a raconté son calvaire... et son projet.

"Tout a commencé il y a trois ans quand mon visa O1 [un visa américain pour les personnes aux "capacités extraordinaires", NDLR] n'a pas été renouvelé et donc je me suis retrouvée hors de ma maison, hors de mon pays bien-aimé et hors de ma propre vie en général. (...) Je suis toujours en attente", a-t-elle commencé. Et celle qui vit chez la grand-mère de son petit ami à Gênes, en Italie, de poursuivre : "Depuis deux ans, je me suis retrouvée coincée à ne rien faire. Tous les jours deviennent un peu plus lourds que le précédent, comme une avalanche. Prendre un prêt pour payer un autre, ne pas être en mesure de rembourser l'un d'eux, ne pas être en mesure de payer les services publics. J'ai perdu mon appartement, mes affaires, toute la vie que j'ai faite à partir de zéro depuis que j'avais 16 ans."

Accablée, Solweig a toutefois un plan pour s'en sortir et c'est pour le réaliser qu'elle a créé sa cagnotte. "J'en ai assez ! J'ai été déprimée, je me suis fermée et je n'ai pas demandé de l'aide lorsqu'il était encore temps et facile de peut-être m'aider. J'ai fait beaucoup de petites et grandes erreurs. J'ai besoin de recommencer à nouveau, je veux une vie à nouveau, je veux être en mesure de continuer ce que j'ai arrêté. (...) J'ai une amie incroyable qui vient de me proposer de la rejoindre à Londres et de commencer une nouvelle vie", a expliqué la bombe qui, pleine d'ambition malgré les épreuves, a parallèlement créé sa propre chaîne Youtube pour évoquer positivement son quotidien.

Transparent, le mannequin a listé ses dettes et ses besoins : "Les prêts que j'ai besoin de fermer : 3700. Crédits à rembourser : 3000. Rétablir le gaz : 600. Visite chez le dentiste : 150. Billets pour Londres : 500

Un peu de budget pour la vie et les nécessités jusqu'à ce que je réussisse à obtenir un emploi là-bas : 2000." De plus, en échange des nos dons, la belle promet des polaroïds signés. "Je sais que je vais honorer votre confiance et, en échange, ma mission est de vous faire sourire avec tout le contenu futur que je vais partager avec vous", a-t-elle assuré.

Nous souhaitons à Solweig de pouvoir se sortir rapidement de cette situation... Si vous souhaitez lui venir en aide, c'est par ici que ça se passe.