Sonia Rolland : Rare photo de ses parents, amoureux au Rwanda

Depuis, Sonia Rolland a remporté les concours de Miss Bourgogne et Miss France, en 1999 et 2000, et elle est devenue une célébrité appréciée du grand public et engagée, ainsi qu'une mère de famille.

L'actrice et mannequin de 36 ans est la maman de deux jolies petites filles, Tess – avec qui elle pose sur la nouvelle campagne publicitaire de Mixa – et Kahina (10 et 6 ans), nées de relations avec Christophe Rocancourt et son compagnon actuel, le réalisateur Jalil Lespert.