Sonia Rolland fête 8 ans d'amour avec Jalil Lespert sur Instagram...

Alors que de nombreux couples de stars n'arrivent pas à tenir la route, force est de constater que pour la jolie Sonia Rolland et son amoureux l'acteur et réalisateur Jalil Lespert, tout va comme sur des roulettes ! Le couple vient même de franchir un cap...

Mardi 24 janvier, sur Instagram, l'ancienne Miss France devenue actrice, productrice et réalisatrice a partagé un tendre cliché façon Photomaton d'elle et de son compagnon. L'occasion de marquer le coup alors qu'ils célèbrent leurs huit années d'histoire d'amour. "Le meilleur des hommes, des pères, des amants... 8 ans déjà. #HappyUs My Love #MerciLaVie #FamilyFirst", a-t-elle écrit. Le couple n'a pas manqué de fêter cela comme il se doit en allant au restaurant. Sur le compte Instagram de monsieur, on a pu découvrir une autre photo d'eux soufflant des bougies sur un gâteau au chic établissement Shangri-La, dans le 16e arrondissement de Paris.

Sonia Rolland et Jalil Lespert ont eu une fille, Kahina, qui a récemment fêté ses 6 ans. La star est aussi la maman de Tess, aujourd'hui âgée de 10 ans.