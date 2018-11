Sonia Rolland séparée de Jalil Lespert : "Nous n'avons jamais été une équipe"

Sonia Rolland et Jalil Lespert, c'est une histoire d'amour qui a fait rêver les fans pendant près de dix années. Séparés depuis peu, comme l'a confirmé le réalisateur avec beaucoup de tendresse dans une publication postée sur Instagram le mois dernier, ils seront à jamais liés par leur adorable fillette de 8 ans, Kahina. Le cinéaste tient également une place très particulière dans son coeur pour Tess (11 ans), l'aînée de son ex-compagne. Cette dernière avait d'ailleurs pris la pose avec sa mère lors d'une campagne pour Mixa, marque dont Sonia Rolland est l'égérie depuis dix ans, en 2017.

Dans un entretien accordé cette semaine à Paris Match, à l'occasion duquel elle a accepté de poser avec ses deux magnifiques filles, Sonia Rolland est revenue pour la première fois sur cette rupture qu'elle admet être de son initiative. Selon elle, les projets et les succès de Jalil Lespert, qui a cartonné au cinéma en 2014 avec Yves Saint Laurent, ont consumé leur vie de famille. "Je l'ai accompagné dans la progression de son travail. J'ai essayé de lui laisser le champ libre pour qu'il puisse déployer sa créativité en portant beaucoup de problèmes du quotidien sur mes épaules. (...) Mais la construction et la stabilisation de notre couple me demandaient une énergie folle", a-t-elle expliqué.

Psychologiquement et physiquement à bout, l'ex-Miss France a compris que son histoire d'amour était en train de prendre l'eau en même temps qu'elle-même perdait de nombreux kilos. "Les gens me demandaient pourquoi je maigrissais. Je me consumais de l'intérieur, j'étais en train de m'éteindre, déçue de me rendre compte à quel point je donnais de mon temps et de mon énergie sans recevoir autant en retour. Lorsque je suis en couple, je crée un cocon protecteur. Les hommes que j'ai rencontrés ont eu tendance à se reposer sur leurs lauriers. Ils se sentent dans un tel confort que plus aucun effort n'est fait", a-t-elle poursuivi.

Je ne me sentais pas soutenue dans mon couple

Sonia Rolland explique que d'autres problèmes familiaux sont venus perturber le quotidien, comme la disparition de son papa (mort en janvier 2014) et les graves soucis de santé de sa mère, qui a souffert d'un AVC il y a quatre ans. En outre, elle affirme qu'elle a dû se battre "à la seule force" de son réseau pour que ses projets en tant que réalisatrice puissent voir le jour, elle qui prépare un film sur l'univers des Miss. "Depuis deux ans, la charge émotionnelle est devenue trop pesante. Je ne me sentais pas soutenue dans mon couple, ni au niveau personnel ni au niveau professionnel. Cet été (...) j'ai beaucoup réfléchi et fait le point sur ma vie. Me séparer était devenu une évidence. Jalil et moi étions devenus des potes. Entre ses tournages et mes projets, nous nous sommes éloignés. Pourtant, j'en rêvais, mais je me suis rendu compte que nous n'avions jamais été une équipe. J'ai préféré anticiper plutôt que de laisser macérer la situation et que cela finisse en drame. (...) Même si je l'ai aimé profondément, nous avions tous les deux suffisamment souffert dans nos précédentes histoires pour comprendre que c'était le moment d'y mettre un terme", a-t-elle conclu.

