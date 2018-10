Jalil Lespert annonce sa rupture avec Sonia Rolland dans un tendre message

Actuellement en vacances au soleil avec ses enfants, Jalil Lespert a posté sur son compte Instagram, jeudi 25 octobre 2018, une photo d'un coucher de soleil et il a accompagné cette publication d'un petit message révélant la fin de son couple avec Sonia Rolland.

"Après 9 ans d'amour. Une nouvelle vie, une nouvelle direction. Merci pour ces belles années partagées de joie, de construction et d'apprentissage. Reste à jamais entre nous un lien indéfectible, notre fille. Nos chemins se séparent mais, grâce à elle, notre avenir restera d'une manière ou d'une autre commun", a-t-il écrit pour ses 25 000 abonnés. Pour l'heure, Sonia Rolland, qui a aussi posté une photo d'elle au soleil prise à La Colle-sur-Loup dans le Sud de la France - où elle est notamment accompagnée d'Amanda Herzberg, sa coproductrice de sa société SoMad productions -, n'a pas réagi... D'après nos informations, c'est Sonia Rolland qui aurait pris la décision de cette séparation.

Quoi qu'il en soit, les mots tendres de Jalil Lespert, plutôt rares dans le cas d'une rupture, laissent présager que l'ex-couple aura à coeur de continuer à garder de bonnes relations pour le bien de la jeune Kahina. En effet, Jalil Lespert (42 ans) et Sonia Rolland (37 ans) avaient accueilli dans leur vie la petite fille en novembre 2010. L'ancienne Miss France devenue comédienne et réalisatrice est aussi la maman de Tess, née en 2007 d'une précédente relation alors que le réalisateur de Yves Saint Laurent est de son côté le papa d'Aliosha et Jena, également issus d'une relation précédente.