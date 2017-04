Sophie Davant dans "Danse avec les stars 8" ? "On m'a contactée, j'adore danser"

Lundi 3 avril, Sophie Davant publiait Il est temps de choisir sa vie chez Albin Michel. Afin de promouvoir cette publication, l'animatrice de C'est au programme (France 2) enchaîne les interviews pour évoquer les épreuves de la vie et les manières de les surmonter. Interrogée par nos confrères du Parisien, la dynamique quinqua a notamment accepté de parler de ses enfants Nicolas (24 ans) et Valentine (21 ans).

D'entrée de jeu, l'animatrice de 53 ans qui a tout fait pour que ses enfants ne souffrent pas de sa séparation avec Pierre Sled en 2012 a assuré : "Je ne crois pas qu'ils aient à rougir de moi. À chaque fois que j'ai une décision à prendre, j'en parle avec eux. Et leur avis est assez tranché." Afin d'illustrer son propos, celle qui n'a pas caché son envie de voir sa progéniture quitter le cocon familial dans un futur proche a ajouté : "Par exemple, on m'a contactée pour le prochain Danse avec les stars et ça a fait l'objet d'un débat. J'adore danser, après... je ne suis pas sûre que ce soit fait pour moi."

De manière générale, Sophie Davant a admis qu'elle avait besoin de l'avis de ses proches, et mieux, de leur admiration, pour avancer sereinement. "Ça doit correspondre à un manque de compliments de mes parents, qui ont considéré que j'étais autonome. Je doute beaucoup, je me remets souvent en question. Ça me rend vivante, et fatigante pour mon entourage. J'ai toujours ce besoin d'être admirée par mes proches", a-t-elle expliqué.

