Sophie Davant et Bénabar réunis au restaurant pour Jean-Luc Petitrenaud

C'est au restaurant Lavinia, dans le 1er arrondissement de Paris, que se tenait la soirée de lancement du nouvel ouvrage de l'auteur, lundi 5 novembre 2018. Autour de Jean-Luc Petitrenaud, on a pu voir plusieurs personnalités médiatiques.

À lire aussi Tomer Sisley: Sa chérie et les people réunis pour le lancement de son restaurant

Si le chroniqueur de 67 ans, passé par L'Express, Europe 1 ou France 5, pouvait compter sur sa compagne Aurélie et ses enfants Louise et Antonin, il y avait aussi divers people venus découvrir en avant-première Les quatre saisons d'Emile et Marcelle (publié chez Flammarion). Il fallait ainsi compter sur Sophie Davant, Bénabar, Pierre Arditi et sa femme Evelyne Bouix, Fabien Galthié, Laurent Cabrol, Antoine Duléry, le chef Alain Ducasse, Yves Calvi ou encore Laurent Mariotte, Joël Dupuch (ostréiculteur du film Les petits mouchoirs)...

L'histoire : "Petit à petit, les amis qui servaient d'alibis aux rencontres du jeune couple, s'éloignent. La complicité amoureuse entre Émile et Marcelle s'affiche comme le nez au milieu de la figure. Ce soir-là, dans la salle de cinéma, l'amour à tâtons se déclarait à l'oreille. Pendant que Charlot, sur l'écran, cherchait à se cacher dans le dos des policiers, les doigts des amoureux se cherchaient pour choisir celui qui hériterait, pour la vie, du fameux anneau de mariage. Dans le ciel, les avions ennemis cherchent leur cible. Dans la salle de l'ABC, la marguerite blanche chante sa ritournelle. Rien n'a changé depuis des siècles : 'Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément..." Les pétales de fleur jonchent le parterre et se mélangent aux éclats d'obus'."

"Dans ce savoureux roman au charme nostalgique, Jean-Luc Petitrenaud raconte la belle histoire d'Émile et Marcelle, ses parents, une belle histoire qui est aussi celle de la douce France où l'on prenait le temps de vivre au rythme des saisons", relate l'éditeur Flammarion.

TM