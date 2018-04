Sophie Davant, la mort de sa maman : "Une épreuve" qui a changé sa vie

Sophie Davant aurait bien pu ne jamais faire carrière à la télévision. La belle blonde de 54 ans se voyait en effet travailler dans le milieu scientifique, comme elle l'a confié à nos confrères de Télé 7 Jours : "Etant issue d'une famille de scientifiques - un père professeur de biologie marine et une mère chercheuse en biologie cellulaire -, je n'étais pas prédestinée à faire ce métier. Ado, je voulais devenir un médecin du monde. (...) J'ai décroché mon bac C malgré des notes catastrophiques en maths et en physique."

Mais l'animatrice d'Affaire conclue (France 2) a pris la décision de ne plus suivre cette voie avoir après avoir appris la maladie de sa maman, décédée alors qu'elle n'avait que 20 ans : "Puis ma mère est tombée malade : un cancer du sein inflammatoire, inopérable. Cette épreuve m'a dissuadée de poursuivre dans cette voie." Elle a donc opté pour des études de Langues Etrangères Appliquées dans le but de "travailler dans le milieu du vin". Mais son copain de l'époque l'a persuadée de passer le concours d'entrée de l'IUT de journalisme de Bordeaux. Un examen qu'elle décroche et qui lui permettra de faire ses débuts en tant que stagiaire au service société d'Antenne 2. Elle travaille ensuite sur la Trois, dans le 19/20. Et c'est parce que des amis la mettent au défi que Sophie Davant a passé le casting de Miss Météo afin de remplacer Brigitte Simonetta. Défi relevé et réussi. En 1987, elle commence dans Télé Matin. On lui confie en parallèle les émissions Aventures voyages, Fort Boyard et La Piste de Xapatan.

Le début de la gloire pour l'animatrice, que le public retrouvera ensuite dans C'est au programme (1998) ou Toute une histoire (2010). Une carrière que sa famille suit de loin car ses "parents voulaient qu'[elle soit] prof : une valeur sûre". Mais sa maman aurait à coup sûr été fière de savoir que depuis 1997, elle co-anime le Téléthon. Une cause qui lui tient particulièrement à coeur : "Lorsque le producteur m'a proposé de remplacer Claude Sérillon, j'ai été très émue. (...). Quand je me suis retrouvée seule à l'hôtel, j'ai pleuré. J'ai pensé à ma mère, qui, je sais, n'est pas étrangère à cette force que j'ai en moi. Je me suis investie dans le Téléthon pour que l'on puisse faire progresser la recherche et vaincre les cancers incurables."

