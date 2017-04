Sophie Davant, la mort de sa maman : "J'ai mis vingt ans à faire mon deuil"

Le 3 avril dernier, Sophie Davant publiait son livre Il est temps de choisir sa vie aux éditions Albin Michel. L'ouvrage de l'animatrice de C'est au programme (France 2) est consacré aux épreuves de la vie et aux manières de les surmonter. Interrogée par nos confrères de Nous deux en marge de cette publication, la charmante quinqua a accepté de parler d'un drame familial, la perte de sa mère...

En effet, la maman de Sophie Davant étant décédée à l'âge de 44 ans, notre star du petit écran de 53 ans a dû apprendre à vivre sans celle qui était son pilier. "Lorsqu'elle a disparu, je ne pouvais pas imaginer lui survivre, car c'était l'être le plus important de ma vie. Depuis l'enfance, j'ai toujours ressenti une inquiétude dès qu'elle s'éloignait de moi, comme si je pressentais qu'elle me serait enlevée prématurément", a-t-elle tout d'abord indiqué avant de poursuivre : "Lorsqu'elle est partie, j'ai été traumatisée par son absence et j'ai mis plus de vingt ans à faire mon deuil."

Cependant, Sophie Davant reconnaît volontiers que cette perte tragique lui a permis de se révéler à elle-même et de se lancer dans une carrière qu'elle n'aurait peut-être pas tentée si sa maman était restée auprès d'elle. "Je pense que le fait de me retrouver seule m'a libérée et m'a permis de devenir moi-même. J'étais tellement malheureuse de voir ma famille dissoute que j'ai décidé de partir faire une école de journalisme. Aujourd'hui encore, j'ai l'impression de mener deux vies à la fois, la mienne et celle que ma mère n'a pas vécue", a-t-elle révélé.

