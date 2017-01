Sophie Davant moquée pour son look : "On vous a piqué votre chemise"

Les plaisanteries, c'est toujours au programme pour Sophie Davant ! L'animatrice de l'émission matinale de France 2 ne cesse d'être taquinée et c'est au tour du producteur de ce show, William Leymergie, de "vexer" la présentatrice, le 13 janvier.

Coiffure joliment travaillée et top original, Sophie Davant espérait récolter des compliments pour son look. C'est raté pour celle qui avait été comparée à Barbara Cartland quelques jours avant... Ainsi, William Leymergie qu'elle a sollicité pour avoir ses remarques sur son style, lui a dit : "Ce qu'il y a, c'est que Mardi Gras, c'est début février hein. Non, mais c'est original." Puis, il ne s'arrêtera pas à ça en montrant le haut de l'animatrice composée d'un haut avec col en V et d'un col blanc : "Par contre, on vous a piqué votre chemise." Ce à quoi, l'inoubliable présentatrice de la météo il fût un temps a répondu : "Merci, ça fait plaisir, allez, au revoir."

La star de la télé de 53 ans peut compter sur sa collègue Cécile pour enchaîner avec la suite de son émission : "Ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle ne se laisse pas du tout perturber !"