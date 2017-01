Sophie Marceau, en solo et sexy : Avec elle, c'est "chaud à Macao"

C'est loin de la France que Sophie Marceau prend du bon temps. Ambassadrice de notre bannière tricolore et du septième art français depuis plusieurs années (notamment en Asie où elle est une véritable star), l'interprète de Vic dans La Boum est actuellement du côté de Macao, une ancienne colonie portugaise devenue région administrative de Chine.

L'actrice préférée des Français, depuis peu séparée de Cyril Lignac, avait fait le déplacement afin de lancer une nouvelle série de spots publicitaires dont elle sera l'égérie et qui vante les délices proposés par l'hôtel haut de gamme The Parisian Macao. Pour cet événement, c'est en rouge – la couleur symbolique du bonheur en Chine – que la belle de 50 ans s'était habillée. Une robe très élégante, décolletée en haut et fendue en bas, pour sublimer chacun des atouts de la célèbre brunette.

Et comme Sophie le dit si bien dans ses différents posts Instagram, il fait "Chaud à Macao". Mais pas sûr que la météo en soit l'unique responsable...