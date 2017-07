Sophie Thalmann affolée en voyant son mari chuter de cheval en pleine course

Le 18 juin dernier, Sophie Thalmann a vécu une grosse angoisse en marge du Prix de Diane. Venue soutenir son mari le jockey Christophe Soumillion en famille, l'ex-Miss France 1998 a vu son compagnon tomber de cheval au beau milieu d'une course effrénée à plus de 60 km/h !

C'est l'émission 66 minutes : grand format (M6) qui a diffusé cette séquence montrant l'ex-reine de beauté de 41 ans et deux de ses enfants fous d'inquiétude après avoir vu l'accident en direct sur les écrans géants de l'hippodrome de Chantilly.

"Ah ! Put*** il est tombé ! Oh non, c'est lui qui est tombé ? Oh punaise !", s'est écriée Sophie Thalmann avant de se précipiter vers ses enfants qui ont eux aussi eu besoin d'être rassurés après avoir assisté à la scène comme tous les spectateurs. "N'aie pas peur, n'aie pas peur, on va voir ce qu'il a. N'aie pas peur mon amour", a-t-elle lancé d'un ton rassurant à son fils Mika (8 ans) qui n'a pas su retenir ses larmes face à la violence des images. "Il s'est relevé, je crois", a ajouté la petite Charlie (11 ans).

Christophe Soumillon s'en est finalement tiré avec quelques côtes fêlées.

