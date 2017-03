Sophie Thalmann enceinte à 40 ans : L'ex-Miss se confie sur sa grossesse tardive

Vingt ans après avoir été sacrée Miss France, la belle Sophie Thalmann s'apprête à devenir maman pour la troisième fois. À 40 ans, l'ancienne reine de beauté devenue chroniqueuse est de nouveau enceinte, comme un cadeau tombé du ciel.

"L'idée d'une dernière grossesse à 40 ans occupait mon esprit depuis longtemps, mais nous n'avons pas forcé la nature. Nous avons eu la chance que la vie nous rattrape. Ce troisième bébé, c'est un peu le cadeau que nous nous faisons pour nos dix ans de mariage", a-t-elle confié lors d'une interview pour le magazine Gala, en kiosques ce 22 mars.

La jolie blonde assure que son mari, le jockey Christopher Soumillon, a été "aussi ému qu'à l'annonce de sa première grossesse" et qu'il déborde d'énergie à l'idée de devenir à nouveau papa. Rappelons que le couple, qui partage la même passion pour l'équitation, est aussi parent de l'adorable Charlie (11 ans) et d'un plus jeune Mika (8 ans).

S'ils n'avaient pas souhaité connaître à l'avance le sexe de leur aînée, cette fois, pour une question d'organisation, ils ont été ravis d'apprendre qu'un petit garçon viendrait compléter leur petite tribu. En revanche, ils préfèrent garder pour eux le choix de son futur prénom et préparent l'arrivée du bébé, notamment auprès de leurs deux grands.

"Mika était fou de joie à l'idée d'accueillir un petit frère, il espérait même qu'il arrive dès le lendemain ! Charlie s'est montrée plus réservée. Elle aurait préféré une petite soeur, mais elle a fini par réaliser qu'elle n'aurait pas à partager ses jouets ni sa salle de bain", a expliqué Sophie qui apprend doucement l'autonomie aux plus grands, pour qu'ils ne soient pas jaloux du petit dernier.

Une grossesse sous surveillance

La belle, qui participait récemment au gala de charité des Bonnes Fées, peut compter sur ses enfants pour lui venir en aide. Malgré sa grossesse tardive et forcément très surveillée, la maman reste active et n'a "même pas eu besoin de recourir à l'amniocentèse". En fait, elle s'est simplement contentée d'arrêter le sport.

"Je connais quelques crampes nocturnes, symptomatiques des dernières semaines, mais cette fois encore, je n'ai pas souffert d'une seule nausée. C'est peut-être ma plus belle grossesse. Comme on dit dans le milieu, je suis une bonne poulinière", a plaisanté celle qui n'a pris que 11 kilos en l'espace de neuf mois. Autant dire qu'elle ne devrait pas tarder à retrouver la forme après la naissance de son fils, d'autant qu'elle a prévu de l'allaiter.

