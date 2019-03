Spice Girls : Mel B avoue avoir eu une liaison avec l'une d'entre elles !

Après de longues années de rumeurs, Mel B a finalement confirmé qu'elle avait bel et bien flirté avec sa copine Spice Girl Geri Halliwell. Lors d'une interview accordée au Britannique Piers Morgan, et rapportée par le Daily Mail ce 23 mars, Melanie Brown raconte ce bref rapprochement.

À lire aussi Moby avoue avoir eu une liaison avec Natalie Portman

Directement interrogée à ce sujet par le présentateur, la jurée de X Factor a d'abord répondu: "Elle avait de beaux seins." Son interlocuteur se montrant insistant, elle a ensuite avoué en hochant de la tête et en souriant : "Elle va me détester pour ça parce qu'elle est devenue toute chic dans sa maison de campagne avec son mari. Mais c'est un fait. C'est arrivé, tout simplement, et nous en avons ri, c'était tout. Nous étions meilleures amies." Mel B a également ajouté : "Je suis une personne honnête. Et j'espère que quand Geri sera interrogée à ce sujet, ce qui devrait arriver du coup, elle ne va pas nier. Parce que c'était juste pour le fun." Une bombe lâchée juste avant que les Spice Girls ne fassent leur grand retour sur scène avec une tournée événement prévue en Angleterre en juin prochain.

D'après le Sun, Mel B aurait finalement, avec le recul, paniqué suite à cette confession et appelé en catastrophe Geri pour s'excuser de n'avoir pas su tenir sa langue...