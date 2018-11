Mel B : Face aux abus de son ex-mari, elle révèle avoir tenté de se suicider

"À chaque fois qu'une pilule entre dans ma bouche, je me demande : 'Est-ce que t'es sûre ?' Et j'en prends une autre. 10, 20, 50, 100. 'Est-ce que t'es sûre ?' On est jeudi soir. Le 11 décembre 2014. Je reviens d'un dîner avec mon mari Stephen. Demain, je vais à X Factor, écrit Melanie Brown. (...) Derrière les paillettes de la célébrité, je me sentais agressée émotionnellement, séparée de ma famille. Je me sentais moche et détestée par l'homme qui avait promis de m'aimer et de me protéger, mon mari et manager Stephen."

Je vais être libre

La chanteuse qui a aujourd'hui 43 ans explique alors avoir avalé 200 pilules : "Dès que j'ai avalé la dernière, je savais que je ne voulais aller nulle part. "Melanie ! Qu'est-ce-que tu fous put*** ?" Une prise de conscience particulièrement violente puisque l'interprète se serait alors retrouvée coincée derrière une porte close l'empêchant d'appeler à l'aide. "Et puis plus rien, le silence. Je suis couchée sur le sol de la salle de bain, à moitié consciente, avec des larmes coulant sur mon visage. (...) Quand je me suis réveillée, j'étais entourée de médecins et d'infirmières."