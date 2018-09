Mel B : Privée de Facetime avec sa fille par son ex-mari ?

Selon The Blast, ces accusations ne sont que mensonges pour le producteur américain. Ce dernier affirme quant à lui que son ex-femme annule elle-même ses appels pour le faire passer pour une mauvaise personne. Chacun campe donc sur ses positions et attend qu'un juge tranche.

Même si leur divorce a été finalisé en décembre 2017, Mel B et son ex mari continuent de s'opposer sur la garde de leurs enfants et sur la pension alimentaire, mêlant à l'affaire histoires de drogue et d'alcool et accusations de violences conjugales. Plusieurs sources ont récemment affirmé que la jurée d'America's Got Talent comptait entrer en rehab en Angleterre pour soigner son stress post-traumatique après des mois d'intense bataille judiciaire. Mais une source d'Entertainment Tonight a assuré ce 25 septembre que c'était faux. Malgré tout, Melanie Brown est effectivement à Londres. Elle en a profité pour renouer avec ses copines Spice Girls le temps d'un Facetime, non coupé cette fois...