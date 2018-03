Eddie Murphy "n'est pas intéressé" par Angel, la fille qu'il a eu avec Mel B...

Bien qu'elle soit officiellement divorcée depuis décembre dernier de son mari Stephen Belafonte, la chanteuse Mel B n'en a pas encore terminé avec la justice. Son ex-époux réclame un droit de visite pour Angel (10 ans), la fille que l'ex-membre des Spice Girls a eue avec... Eddie Murphy. L'acteur, lui, n'a manifesté aucun intérêt pour cette fille qu'il ne voulait pas reconnaître.

Lors d'une audience au tribunal à Los Angeles, mercredi 14 mars, Grace Jamra, l'avocate de Stephen Belafonte, a déclaré avoir essayé de prendre contact avec Eddie Murphy, qui lui a adressé une fin de non-recevoir et a demandé à ses avocats à lui de parler en son nom. Elle a déclaré devant le tribunal que "Eddie Murphy n'est pas intéressé" par le fait d'avoir une relation avec sa fille Angel et qu'il n'a de toute façon "aucun contact avec cet enfant". Histoire d'enfoncer le clou, Stephen Belafonte a affirmé que la jeune fille le considère comme son père. "Elle m'a appelé papa depuis qu'elle a appris à parler", a-t-il dit. Pour l'heure, il a déjà obtenu la garde partagée de Madison (6 ans), née de leur ancienne histoire d'amour, les mercredis et un week-end sur deux.

Mel B, qui paye déjà 15 000 dollars par mois de pension alimentaire à son ex-mari, et ce jusqu'en décembre 2020, s'est fait rappeler à l'ordre par la justice concernant les travaux de rénovation de l'ancien domicile conjugal que la star et son ex-mari ont accepté de vendre pour se partager la somme. La demeure est estimée entre 6 et 7 millions de dollars mais nécessite pour environ 20 000 dollars de travaux. Stephen Belafonte a déjà versé sa part mais pas la chanteuse...

Une prochaine audience est fixée au 29 mai et, entre temps, Mel B va devoir faire une déposition de trois heures maximum auprès des avocats de Stephen Belafonte le 23 avril.

Thomas Montet