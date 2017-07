Stan Lee en deuil : Sa femme Joan, sa super-héroïne, est morte

Légende vivante du monde des comics et père de toute une galaxie de super-héros dont les aventures font encore et toujours le bonheur du public, Stan Lee voit avec tristesse la plus belle histoire de sa vie s'achever : Joan, sa femme, est morte, à quelques mois de ce qui aurait été leur 70e anniversaire de mariage...

Joan Lee s'est éteinte à Los Angeles au matin du jeudi 6 juillet 2017 à 93 ans, paisiblement et entourée des siens selon un court communiqué de la famille, après avoir été hospitalisée suite à une attaque survenue plus tôt dans la semaine. Née Clayton Boocock en Angleterre dans la région de Newcastle, Joan avait connu Stan Lee (à l'origine, Stanley Lieber) dans les années 1940 à New York, où elle s'était fait une réputation comme mannequin chapeaux. À la base, il était entré dans la boutique où elle se trouvait pour en draguer une autre...

Joan, "la femme parfaite" : elle était sa super-héroïne

Leur rencontre ce jour-là, Stan Lee, aujourd'hui âgé de 94 ans, l'a racontée de manière touchante en 2016 au Hollywood Reporter, qui l'avait mis à l'honneur pour le 75e anniversaire de sa carrière dans les comics : "Enfant, il y avait cette fille que je dessinais ; un corps, un visage, une chevelure. C'était l'idée que je me faisais de ce que devait être une fille. La femme parfaite. Et quand j'ai quitté l'armée, quelqu'un, un cousin, connaissait un mannequin chapeaux dans une boutique qui s'appelait Laden Hats. Il m'a dit : 'Stan, il y a cette fille vraiment jolie, Betty, je crois qu'elle te plairait. Et tu pourrais lui plaire. Pourquoi tu n'irais pas l'inviter à déjeuner', bla, bla, bla. Alors j'y suis allé. Ce n'est pas Betty qui a ouvert la porte, mais Joan. Au premier regard, elle était la fille que j'avais dessinée toute ma vie. Puis j'ai entendu l'accent anglais. Or, je suis dingue des accents anglais ! Elle m'a dit : 'Puis-je vous aider ?' Je l'ai regardée et il me semble que j'ai dit un truc insensé, du genre 'je vous aime'. Je ne me rappelle pas exactement. Quoi qu'il en soit, je l'ai emmenée déjeuner. Je n'ai jamais rencontré Betty, l'autre fille. Je crois que j'ai demandé Joan en mariage pendant ce déjeuner."

Alors déjà mariée à un soldat américain qu'elle avait épousé pendant la Seconde Guerre mondiale par dépit après les noces de son amour de jeunesse avec une autre, Joan, qui était malheureuse dans cette relation, était brièvement partie s'établir à Reno dans le Nevada afin d'obtenir rapidement le divorce – six semaines suffisaient pour y obtenir le statut de résident et ainsi lancer la procédure. Le 5 décembre 1947, un juge prononçait le divorce... et célébrait dans la foulée son mariage avec Stan dans une pièce voisine. Le couple repartit vivre à New York, où Stan Lee, dont la carrière n'avait pas encore décollé et qui envisageait plutôt de jeter l'éponge, travaillait chez Marvel Comics, entreprise en délicatesse qui ne connut le succès que plus tard avec la création des Quatre Fantastiques en 1961. Un déclic dont Stan créditait son épouse : "Avant d'abandonner, pourquoi tu n'écrirais pas un comic dont tu serais fier ?", lui avait-elle glissé alors qu'il s'apprêtait à renoncer.

Stan et Joan Lee ont eu deux enfants, Joan Celia, née en 1950, et Jan, née en 1953 mais décédée trois jours plus tard.

Réunis à l'écran en 2016...

Le couple avait quitté New York pour la Californie au début des années 1980, afin de permettre à Stan de développer les activités de Marvel sur les écrans, petit et grand. Il est d'ailleurs réputé pour ses cameo savoureux dans les nombreuses adaptations au cinéma des aventures des super-héros qu'il a fait naître – dernièrement dans Ant-Man, Deadpool, Captain America: Civil War, X-Men: Apocalypse, Doctor Strange et Les Gardiens de la galaxie vol. 2, et prochainement dans Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok et Deadpool 2.

Joan, qui assura quelques doublages dans les années 1990 pour des productions Marvel, apparaissait même à ses côtés en 2016 dans X-Men: Apocalypse, blottie contre lui tandis qu'ils regardent avec effroi les missiles nucléaires dans le ciel.

Car Joan était un membre à part entière de la famille Marvel, comme l'a souligné la firme dans un communiqué endeuillé : "Nous sommes tellement tristes d'apprendre la disparition de Joan Lee. Nous perdons aujourd'hui un membre de la Marvel family et nos pensées et prières vont vers Stan et sa fille Joan en ces moments difficiles."