Star Academy 1 : Les coulisses croustillantes bientôt dévoilées par un candidat

La musique, c'est terminé depuis 2010 pour Mario Barravecchia. Le candidat de la Star Academy 1 (2001) est devenu fondateur et directeur de la publication de Welcome magazine. Et comme il l'a annoncé en exclusivité à nos confrères de Télé Loisirs, il compte sortir un livre sur la Star Ac fin 2019.

Un nouveau projet qui devrait faire du bruit puisqu'il a promis de faire des révélations croustillantes : "Je vais raconter pas mal d'anecdotes, de coulisses, et ça va être croustillant. Je vous confirme que vous allez apprendre des choses ! J'ai envie d'expliquer aux téléspectateurs comment ça se passe vraiment, comment j'ai pu participer à la Star Ac', ce que j'ai pu apprendre, puis ma reconversion en tant que chef d'entreprise et mes projets en politique pour bientôt... Expliquer que tout peut arriver quand on travaille pour."

Le papa d'Andréa (3 ans, fruit de ses amours avec son actuel compagne Jessica), Mattéo et Lily (12 ans et 8 ans, fruit de son ancienne union avec Nelly) a aussi répondu à Jean-Pascal Lacoste qui l'accusait d'être "un peu faux-cul et malhonnête" pendant l'aventure Star Academy : "Il inverse les rôles, parce qu'il y en a eu un comme ça dans l'aventure, et c'était lui. C'est lui qui a joué un rôle, il a d'ailleurs été casté pour ça. Donc s'il y a bien quelqu'un qui nous a caché quelque chose, c'est lui, parce qu'on n'était pas au courant. S'il y a quelqu'un qui a triché, c'est lui, en mentant à tout le monde."