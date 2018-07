Mario (Star Ac) traité de "faux-cul malhonnête" par Jean Pascal : Il réplique !

Le 19 juillet 2018, Jean-Pascal Lacoste faisait une apparition remarquée dans le documentaire Télé-réalité : Que sont-ils devenus ? (TFX). L'ancien candidat de la première édition de la Star Academy (TF1) surprenait notamment en s'en prenant frontalement à son ancien camarade Mario Barravecchia qu'il a qualifié de "faux-cul" et de "malhonnête".

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs après cette prise de parole peu sympathique, Mario a commenté : "Franchement, ça me passe au-dessus de la tête. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, je suis chef d'entreprise, je me suis marié il y a trois semaines, ma vie est ailleurs. Ce qui m'étonne un peu, c'est de revenir dix-sept ans après sur un truc de ce genre parce qu'il fait une interview. C'est ridicule. (...) Je ne comprends pas pourquoi il sort ce genre de propos aujourd'hui. Certainement pour faire parler de lui... D'ailleurs c'est bien, ça marche, et je suis même un peu flatté parce qu'on parle de lui grâce à moi !" Et d'ajouter : "Non ça ne m'a pas blessé. Ça m'aurait touché si ça avait été vrai. Moi ça m'a fait sourire, je me suis dit : 'Quel con, pourquoi il dit ça ?'"

Pour rappel, Jean-Pascal Lacoste avait exactement lâché dans Télé-réalité : Que sont-ils devenus ? : "Mario, ce n'est pas resté un bon copain. Il était un peu faux-cul, malhonnête dans le château." Et d'ajouter : "Il avait un téléphone en plus. Personne ne l'a su." Tout le monde se souvient en effet du minuteur qui empêchait les apprentis chanteurs de s'éterniser avec leurs proches au téléphone... d'où l'utilité d'en cacher un !

Sur ce point, Mario admet tout à fait avoir eu un téléphone pendant un temps dans l'enceinte du château de la Star Ac mais ne voit pas vraiment en quoi ça aurait fait de lui un tricheur. "C'était plus une blague. J'ai essayé de garder un téléphone quelques jours pour téléphoner à ma mère, à mon frère et Alexia Laroche-Joubert [qui était directrice du château à l'époque, NDLR] le sait parce qu'on en avait rigolé ensemble il y a deux ans lors du dixième anniversaire de la Star Academy quand on était invités ensemble avec Armande Altaï sur Europe 1. Si pour lui c'est de la tricherie et de la manipulation, tant mieux pour lui. Et il n'y a rien de grave : je n'ai pas triché dans l'émission !"