Star Academy : Le budget colossal de l'émission de TF1 dévoilé

Si la Star Academy n'est plus diffusée sur TF1 depuis 2008, le télé-crochet qui a révélé Jenifer, Nolwenn Leroy, Jérémy Chatelain, Élodie Frégé, Sofia Essaïdi ou encore Olivia Ruiz n'a jamais cessé de faire parler de lui tant il a marqué des millions de Français.

Récemment interrogée par nos confrères du Buzz TV du Figaro, Alexia Laroche-Joubert (qui était non seulement la directrice de l'académie mais aussi la productrice du show à l'époque !) a accepté de parler du programme phare sans langue de bois.

Répondant à la question d'un internaute, la professionnelle des médias a indiqué qu'elle ne croyait par exemple pas du tout en son retour tel qu'on l'a connu. "Le concept peut revenir oui, mais ce que cet internaute a connu dans son enfance, non", a-t-elle statué. Pour elle, les chaînes de télé n'ont plus les moyens de faire revivre la Star Academy comme elle était au début des années 2000. "Moi je gérais à l'époque un budget de 30 millions d'euros tout compris, avec les tournées... Les moyens qui étaient mis en oeuvre, qui étaient colossaux, n'existent plus", a-t-elle expliqué, ajoutant au passage qu'il serait aujourd'hui beaucoup plus difficile de faire venir de grandes stars internationales pour les prime.

À titre de comparaison, selon nos confrères de VSD, le prix moyen d'un épisode de The Voice (un télé-crochet produit par EndemolShine France puis ITV Studios France depuis la saison 7) se situe entre 800 000 et 1 million d'euros. Les temps changent !