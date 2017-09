Stéphane Bern en couv avec Lionel : "Je n'ai rien demandé, je m'y attendais pas"

Invité de C à vous, mardi 5 septembre, Stéphane Bern est revenu une nouvelle fois sur sa désormais culte couverture de Paris Match avec son chéri Lionel, parue à la fin du mois d'août. L'animateur a révélé que ce n'était pas prévu...

Réalisé avant l'été, ce reportage pour Paris Match avait d'abord pour but de faire parler du collège royal et militaire de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir), un établissement datant du XVIIe siècle dont Stéphane Bern a aujourd'hui la jouissance et qu'il a restauré pour plusieurs millions d'euros. Le populaire animateur n'avait donc pas l'intention de faire la couverture du magazine... "J'ai rien demandé ! Je pensais que ça allait faire venir du monde, je voulais montrer ce que c'était la défense du patrimoine puis le sujet est pas passé. Et puis Paris Match m'a envoyé un petit texto le lundi précédent en me disant : 'Le sujet va passer jeudi, plus la couv.' Alors je prends ça dans la figure en me disant : 'Est-ce vraiment nécessaire ?' Je m'y attendais pas. Faut dire qu'on demande pas la couv' de Paris Match !", a-t-il raconté.

Stéphane Bern, qui compte toujours faire venir du monde sur son domaine à l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu les 16 et 17 septembre 2017, n'a cependant pas boudé son plaisir. "En même temps, j'ai été ravi, surtout pour les réactions que ça a suscité. Vous savez qu'il y a un taux de suicide chez les jeunes qui recherchent leur identité. Si ça, ça peut leur rendre service, alors au moins, j'aurais fait oeuvre utile, même sans le vouloir", a-t-il dit.

Thomas Montet