Stéphane Bern séparé de Cyril : "Je suis resté très ami avec lui"

Entre Stéphane Bern et Cyril, c'est fini. L'animateur de France 2 est désormais en couple avec Lionel, avec qui il pose en couverture du magazine Paris Match. Auprès de nos confrères, le passionné d'histoire et de royauté s'exprime sur son nouvel amour, mais pas seulement. En effet, il confie également avoir gardé de bons rapports avec son ex-compagnon.

"La vie est une sédimentation de différentes époques, il ne faut jamais insulter l'avenir ni le passé, lâche-t-il. Je suis resté très ami avec Cyril, qui a partagé ma vie pendant plus d'une décennie. Il faut juste admettre que les sentiments peuvent évoluer."

Je considère Cyril comme un membre de ma famille

Et poursuivre : "Les deux grandes histoires d'amour de ma vie se sont transformées en amitiés durables. J'aime la vie de couple et je suis complètement monogame. Mais la dérive des sentiments peut survenir et, un jour, on se rend compte qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Il faut alors garder la complicité, accepter que l'amour se transforme, sans rompre le lien." Ainsi, bien que séparé de Cyril, l'animateur de 53 ans a toujours beaucoup d'affection pour lui et le considère même "comme un membre de [sa] famille".

Et c'est avec Lionel qu'il avance aujourd'hui. Un tout nouveau quotidien pour celui qui prendra les commandes de Code promo (France 2) dès la rentrée. "Depuis qu'il est entré dans ma vie, je ne cours plus après l'inaccessible. Je suis davantage dans la sérénité", a alors déclaré Stéphane Bern.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Paris Match, actuellement en kiosques.