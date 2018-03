Stéphane Guillon : "Mensonge", "honte"... Thierry Ardisson réplique à ses attaques

"J'ai appris mon licenciement par la presse, par un jeune stagiaire qui travaillait chez Yann Barthès", a notamment révélé Stéphane Guillon dans C à vous (France 5), concernant son licenciement soudain de C8. Il a aussi évoqué les fausses larmes de Thierry Ardisson dans son émission. Une révélation qui n'a pas du tout plu au principal intéressé qui vient de répliquer vivement.

Dans un communiqué révélé sur Twitter, l'homme en noir s'en est pris directement à l'humoriste dans un message cinglant : "Après ton échec au cinéma, puis ton échec au théâtre, il ne te reste plus que l'invention de fake news médiatiquement. En dix ans, tu n'as jamais participé à aucune conférence de Salut les Terriens ! et tu n'as pas davantage été présent lors des tournages des témoignages. En revanche, tu gagnais 10 000 euros par semaine et je comprends qu'aujourd'hui cela te manque cruellement. Mais de là à mentir et à me dénigrer sans raison et sans preuve, il y a une limite que tu franchis dans la honte."

Dans l'émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, Stéphane Guillon avait raconté en détail : "Le stagiaire qui travaillait chez Yann Barthès m'a appelé alors que je partais en vacances. Il m'a demandé si je voulais venir le soir chez eux. Je lui ai dit pourquoi car je pars en Corse. Il m'a demandé si je voulais faire un duplex de Corse. Alors là, je me suis demandé pourquoi il voulait faire un duplex de Corse, il y a un truc grave. J'ai tout imaginé. Il m'a dit : 'Vous n'êtes pas au courant ?' Il m'a dit : 'Vous êtes viré.'"

Il avait aussi raconté que le présentateur pleurait sur commande mais "parfois pas au bon moment." "On coupe et on refait la séquence pour qu'il pleure exactement là où il a décidé de pleurer puisqu'en conférence de rédaction on décide que Thierry pleure à tel moment", avait-il poursuivi.

L'homme qui sort son nouveau livre, Journal d'un infréquentable (Grasset), réagira-t-il à l'attaque de Thierry Ardisson ? Affaire à suivre...