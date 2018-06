Stéphane Hénon et ses fils : Promenade en pleine nature pour un trio complice

Il incarne Jean-Paul Boher dans la série Plus belle la vie sur France 3 depuis la saison 4 (2007), Stéphane Hénon n'est pas qu'un comédien populaire... C'est aussi un papa impliqué !

Dimanche 10 juin 2018, le comédien de 51 ans, heureux auprès de sa compagne Isabelle, a levé en partie le voile sur sa vie de famille en publiant une photo personnelle sur son compte Instagram très suivi. Sur celle-ci, on le retrouve en pleine nature entouré de son fils Milo (6 ans) et de son petit dernier né durant l'été 2016 (et dont on ignore le prénom).

Encore trop jeune pour affronter une promenade empruntant un chemin escarpé, c'est depuis les épaules de son célèbre papa, confortablement installé et protégé du soleil grâce à une petite casquette, que le petit dernier a pris la pose. "#familytime #mesfils", a simplement indiqué notre "Boher" national en légende du cliché plein de complicité avec ses fistons.

Bien entendu, les internautes ont été ravis de découvrir le trio dans leur timeline Instagram ! "Superbe petite famille", "Joli portrait de famille", "Passez un bon dimanche en famille !", "La plus belle histoire d'une vie, c'est les enfants", "Ce sont les meilleurs moments", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Stéphane Hénon est également le papa d'une grande Tina âgée de 17 ans, née d'une précédente union.