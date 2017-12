Stéphane Plaza arnaqué par une famille ? La séquence qui fait scandale !

Mercredi 27 décembre 2017, M6 diffusait un nouveau numéro de Maison à vendre. Stéphane Plaza est ainsi venu en aide à Sonia et Sofiane, deux jeunes frères et soeurs souhaitant vendre la maison familiale de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Mais sur place, de nombreuses surprises attendaient l'animateur...

Tout d'abord, la maison n'est pas encore en vente et les étudiants ne connaissent ni la superficie, ni le prix estimé du bien. "Je viens faire quoi, alors ?", lance Stéphane Plaza. Une situation qu'il juge "inhabituelle". Toutefois, l'acolyte de Karine Le Marchand est prêt à faire une exception et à aider la famille en redécorant la maison dans le but de la vendre.

Après une remise à neuf impressionnante, l'agent immobilier le plus connu du PAF retrouve la petite famille. Il leur révèle alors les estimations faites par différentes agences. Mais si les prix vont de 280 000 euros à 310 000 euros pour le bien, Sonia, Sofiane et leurs parents souhaitent mettre en vente la maison pour... 400 000 euros ! Une somme largement au-dessus du marché pour la superficie et la localisation. "Il sort d'où ce prix ?", s'étonne Stéphane Plaza. Et d'ajouter : "Je ne vois pas une personne, même si elle venait de la Lune, acheter une maison à ce prix-là !"

Et effectivement, à ce prix-là, la maison n'intéresse pas grand-monde. Le père de famille, qui ne semble "pas encore prêt à faire un effort", a indiqué qu'il envisagerait, en dernier recours, une baisse de prix si l'acquéreur était... sa fille. Sur Twitter, les internautes sont nombreux à avoir réagi à cet épisode de Maison à vendre. Certains évoquent ainsi une "arnaque" de la part de la famille, accusée d'avoir voulu profiter d'une rénovation gratuite sans avoir réellement l'intention de vendre.