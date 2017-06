Stéphane Plaza, en larmes, rend hommage à sa mère : "Le deuil est toujours là"

Mardi 6 juin était une date particulière pour Stéphane Plaza et ce, pour deux raisons. Sa mère Christiane est morte dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 juin 2016. Et, hier soir, un an jour pour jour après ce décès, le présentateur de Recherche appartement ou maison et de Chasseurs d'appart' était sur la scène des Bouffes-Parisiens dans la pièce Le Fusible. Un spectacle diffusé en direct sur M6. Autant dire que l'émotion était grande...

"C'est un soir particulier pour moi et un moment compliqué car ma mère est partie lorsque j'étais au Bouffes-Pari­siens et que j'ai décidé de rejouer au Bouffes-Pari­siens pour ne pas interrompre le truc et je pense que l'on sera deux sur scène", a confirmé Stéphane Plaza aux caméras avant de monter sur scène.

Après avoir fait le show, l'homme de 46 ans s'est ensuite écroulé en coulisses. En larmes, face aux caméras, il a déclaré : "C'est des larmes de bonheur. Là, on est était deux. Ma maman est toujours là. J'espère qu'elle est fière, c'est tout. Je suis content. Ça ne se voit pas mais je suis content. Il n'y a plus de protection après le salut. Je donne tout pour le rôle et après je suis très fragile. Je ne peux plus me protéger, faire des pirouettes avec le rire. (...) Il faut enlever les masques et on ne peut pas toujours se protéger."

Et d'ajouter, à propos de sa mère emportée par le cancer : "En tout cas, je joue de façon plus libérée parce que je me dis qu'il faut que je sois meilleur pour qu'elle puisse percer les nuages et qu'elle puisse entendre. Si on n'est pas bon, ça ne montera pas. Le deuil est toujours là, la peine et le chagrin seront toujours là mais en tout cas, on est plus fort et en tout cas, je continue à faire les choses pour elle."