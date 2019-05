Stéphane Plaza, ses agences accusées de discrimination raciale : il réagit

Les agences immobilières de Stéphane Plaza sont dans la tourmente. Mardi 7 mai 2019, une enquête menée par Loopsider avec SOS Racisme révèle que certaines agences pratiquaient la discrimination raciale envers les futurs locataires. Une agence de l'animateur de M6 reconnaît écarter des personnes d'origine étrangère.

"Imaginons, vous avez quelqu'un qui vient de je ne sais pas d'où, du Maghreb. S'il a un dossier financier qui est excellent, qu'il a répondu de manière très claire à toutes mes questions, je ne pourrai pas lui dire non pour la visite, donc il fera la visite. Néanmoins, à la fin du système, je ne sélectionnerai pas son dossier", peut-on notamment entendre dans la vidéo dévoilée par Loopsider sur Twitter. Une histoire qui a fait tomber Stéphane Plaza des nues.

Contacté par Télé Star, le grand ami de Karine Le Marchand a confié ne pas encore avoir visionné la vidéo. "Mes chargés de com' sont dessus, j'essaie d'en savoir plus, je rentre ce soir. Je suis en tournage depuis 6h30 en Normandie avec Julien Courbet. Je ne peux pas parler de choses que je n'ai pas encore vues personnellement. On m'a parlé des choses, je vais faire le nécessaire et déjà regarder avant. Il faut voir les choses avant de dire si c'est réel déjà. J'ai prouvé que je suis à l'encontre de toutes ces valeurs (sic) qui sont abordées [dans la vidéo], je suis le Français de toutes les couleurs", a-t-il précisé.

Stéphane Plaza a ensuite publié une photo de mains de différentes couleurs entrelacées sur Instagram. "Jamais le racisme ni la discrimination n'auront de place dans ma vie. Toutes les couleurs sont en moi et je me battrai toute ma vie pour faire respecter ces valeurs autant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. La diversité de chacun fait la richesse de tous", a-t-il légendé son post.