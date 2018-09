Stéphane Plaza, son message poignant à sa mère décédée : "J'ai besoin de toi"

Depuis la mort de sa mère, Christiane, en juin 2016, Stéphane Plaza n'est plus le même homme. L'animateur de 48 ans était très proche de la femme de sa vie. Ce mercredi 12 septembre 2018 est d'ailleurs un jour très important pour lui car il s'agit de l'anniversaire de sa maman. Sur les réseaux sociaux, il a tenu à adresser un message magnifique pour cette occasion si spéciale.

C'est sur son compte Instagram que l'agent immobilier – qui est à la tête des émissions Chasseurs d'appart', Maisons à vendre, Recherche appartement sur M6 – a publié de jolis mots en l'honneur de sa mère. "La plus belle des roses, c'est ma tendre maman ! Tu me manques, joyeux anniversaire", a écrit Stéphane Plaza en légende d'une sublime photo de Christiane avant de continuer : "J'ai besoin de toi peu importe l'âge que j'ai, tu m'as fait rire, as essuyé mes larmes, m'as embrassé, m'as vu tomber, m'as vu réussir, tu m'as inspiré. Tu es la promesse de t'avoir comme modèle pour toujours."

Stéphane Plaza a rendu hommage à sa maman avec beaucoup d'émotion. "Tu m'as tout appris sauf à vivre sans toi... Tu restes la plus belle des étoiles, j'espère que les entrées, les rires et l'émotion de J'ai perdu Albert, ce film positif [dont il est à l'affiche, NDLR] qui sort aujourd'hui va réchauffer ton corps et ton coeur à travers les nuages. Je t'aime maman", a-t-il conclu.