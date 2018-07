Stéphanie Clerbois : Oublié son ex, elle s'affiche en bombe sur Instagram

Ce mercredi 25 juillet 2018, Stéphanie Clerbois a fait plaisir à ses abonnés. En effet, la jolie blonde, révélée dans Secret Story et revue dans plusieurs programmes de télé-réalité, profite à fond de son séjour en Espagne à l'occasion du tournage des Marseillais vs Le reste du monde. Loin des caméras, Stéphanie a décidé d'afficher fièrement sa silhouette de rêve sur les réseaux sociaux à travers une photo très sexy.

Dans un maillot de bain une-pièce noir, Stéphanie dévoile un décolleté ultraplongeant qui n'a pas laissé indifférents ses quelque 400 000 abonnés. "Magnifique femme", "Sacré beauté", "Splendide", "En bombe bébé !!", "Sublime, je t'adore".

Stéphanie n'a pas oublié d'accompagner ce nouveau post d'une légende pleine de sens : "Reste calme et laisse le karma se charger du reste." Cette phrase n'est pas sans rappeler son ex, Éric, qu'elle a quitté en mauvais termes.

Dernièrement, elle se confiait d'ailleurs sur sa relation avec le père de son fils Lyam. Sans cesse questionnée à son sujet, la belle a tenu à mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes : "Je n'ai pas arrêté ma relation avec lui pour la télé. Il y a des choses très graves qui se sont passées. (...) Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails mais je reviens d'une séparation douloureuse, j'ai été trahie, humiliée."

Stéphanie et Éric s'étaient séparés en 2016 à la suite des infidélités du jeune papa. Pourtant, lors de sa participation à l'émission La Villa des coeurs brisés en 2017, la jeune femme avait souhaité lui laisser une nouvelle chance. Malheureusement, leur couple n'aura pas été assez solide et une nouvelle rupture était annoncée en avril dernier. Depuis, la candidate de télé-réalité se serait recasée avec un autre candidat emblématique, Kevin Guedj, l'ex de Carla Moreau, rencontré sur le tournage des Marseillais vs Le reste du monde 3.