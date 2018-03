Kevin Guedj s'est fait faire un énorme tatouage... très narcissique !

Kevin Guedj (Les Marseillais de W9) vient de s'offrir un très, très gros tatouage... et celui-ci ne plaît pas beaucoup à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

C'est sur son compte Instagram très suivi que l'ex-petit ami de Carla Moreau a dévoilé le résultat de son passage par Le Salon des fratés à Marseille ce 26 mars 2018. "NEW TATTOO ! <3 #LesMarseillais #Marseille #salondesfratés", a commenté Kevin en commentaire d'un selfie le montrant très satisfait d'avoir désormais un gigantesque "K" majuscule couronné et ailé sur son épaule et une partie de son dos.

Forcément, les admirateurs du jeune homme n'ont pas tardé à commenter cette nouveauté... sans se montrer particulièrement emballés. "Le mec s'aime tellement qu'il s'est fait un K et une couronne", "Très moyen, il faut changer de salon", "Ça devient n'importe quoi !", "Tu confirmes ton narcissisme", "Tatouage de gros beauf", "Son tatouage est à son image : fade et ridicule", "Tellement ringard le mec !", pouvait-on lire dès les premières réactions assez cash.

Aïe, ça pique !