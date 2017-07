Stéphanie Clerbois, en bikini, déclare sa flamme à l'homme à qui elle a pardonné

Stéphanie Clerbois (26 ans) continue d'avancer.

La bombe de Secret Story 4 - qui a récemment participé à la télé-réalité La Villa des coeurs brisés 3 (NT1) - a définitivement tourné la page des infidélités de son compagnon Eric. Actuellement en vacances en famille dans les Gorges du Verdon, le duo semble en effet s'aimer comme au premier jour.

Mardi 18 juillet 2017, Stéphanie Clerbois a d'ailleurs dévoilé un cliché en noir et blanc sur lequel on la découvre au côté du père de son fils Lyam (2 ans), en train de prendre la pose. "I love you", a simplement commenté la très jolie blonde en légende. "Ça fait plaisir de vous revoir ensemble ma belle", "Avance sans te retourner Stéphanie", "Hey le beau brun, j'espère que tu te rends compte de la chance que tu as d'être avec une aussi belle femme ! L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs !", ont aussitôt réagi les fans de la starlette.

Pour rappel, en avril dernier, Stéphanie Clerbois n'avait pas caché avoir beaucoup souffert de sa séparation. Après six mois de célibat, elle avait déclaré au site de TF1 lors de la promotion de La Villa des coeurs brisés : "Ma dernière rupture m'a beaucoup affectée (...) Depuis ma séparation, je me suis beaucoup occupée de mon fils, je me suis un peu oubliée moi-même."