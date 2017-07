Stéphanie (Secret Story 4) : Divine en bikini après avoir pardonné son chéri...

Stéphanie Clerbois a tourné la page.

Après que la bombe de Secret Story 4 qui a participé à la télé-réalité La Villa des coeurs brisés 3 (NT1) a surpris en mauvaise posture son compagnon Eric qui l'avait déjà trompée, voilà que le duo a repris son quotidien et profite actuellement de jolies vacances familiales dans les Gorges du Verdon.

Jeudi 13 juillet, Stéphanie Clerbois a même dévoilé un cliché en noir et blanc sur lequel on la découvre au côté du père de son fils Lyam (2 ans) en train de naviguer dans les fameuses gorges. Si la très jolie blonde de 26 ans n'a pas cru bon de laisser la moindre légende, les internautes ont été nombreux à commenter la photo sur laquelle elle apparait divine en bikini noir. "Tu as un corps parfait !", "Tu es canon ma beauté", "Que vous êtes beaux tous les deux", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, en avril dernier, Stéphanie Clerbois n'avait pas caché avoir beaucoup souffert de sa séparation. Après six mois de célibat, elle avait déclaré au site de TF1 : "Ma dernière rupture m'a beaucoup affectée. (...) Depuis ma séparation, je me suis beaucoup occupée de mon fils, je me suis un peu oubliée moi-même."