Stéphanie (Secret Story 4) mère célibataire : "Ma rupture m'a beaucoup affectée"

Stéphanie Clerbois, la bombe de Secret Story 4, s'apprête à participer à la télé-réalité La Villa des coeurs brisés 3. Et pour cause, son coeur a été réduit en miettes il y a peu. Elle se confie à TF1.

Maman d'un petit Lyam (2 ans), Stéphanie Clerbois a découvert que son chéri et père de son fils lui avait été infidèle. Voilà à présent six mois qu'elle est célibataire. "C'est court mais long en même temps. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ma rupture. Mais je suis prête à retrouver l'amour. (...) Ma dernière rupture m'a beaucoup affectée... Mais je veux également profiter pleinement de l'aventure et faire de nouvelles rencontres. Ça ne peut me faire que du bien. Depuis ma séparation, je me suis beaucoup occupée de mon fils, je me suis un peu oubliée moi-même", confie-t-elle.

Si la jolie Belge a accepté de participer à l'émission, c'est pour écouter les conseils de la Love Coach, continuer sa vie de femme et "ne pas être que mère" mais pas seulement. "Je veux me retrouver moi-même. J'attends qu'on me dise mes défauts, mes qualités. C'est parfois plus facile à entendre lorsque ça vient de quelqu'un de l'extérieur. Je veux faire un vrai bilan de qui je suis vraiment", poursuit-elle.

On lui souhaite donc que l'expérience réussisse. En tout cas, les futurs participants devront s'accrocher, elle les prévient : "Bonne chance, avec ce qu'il m'est arrivé et avec mon état d'esprit actuel... Avec le temps, je suis aussi plus exigeante car je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Je n'adhère plus à certains comportements. Côté physique, tant qu'ils sont grands, c'est bon pour moi !" À bon entendeur...