Stéphanie de Monaco, élégante au cirque avec ses filles Pauline et Camille

Aux côtés de la jolie Pauline que l'on sait amoureuse de cirque - elle a en effet fondé en 2012 avec sa mère New Generation, un festival international de cirque pour les moins de 20 ans - Stéphanie de Monaco a également profité de la présence de Camille Gottlieb, 18 ans, née de ses amours avec Jean-Raymond Gottlieb. Stéphane Bern, l'ami des familles royales, accompagnait le trio et a notamment pu applaudir Erwin Frankello et ses otaries, les Zapashny Brothers et leurs impressionnants fauves, la troupe Gerlings, le trio Izhevsk, le duo Hand 2 Stand ou encore l'étonnante troupe The Holmikers.

Le 41e Festival international du cirque de Monte-Carlo se tiendra jusqu'au 29 janvier. Le 24 janvier seront par ailleurs remis les Clowns d'or, d'argent et de bronze par Son Altesse Séré­nissime la prince Stépha­nie.